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Celtic, Kasper Hogh'u renklerine bağladı!

Celtic, Kasper Hogh'u renklerine bağladı!

28.07.2026 20:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Celtic, Kasper Hogh'u renklerine bağladı!

İskoçya Premiership ekibi Celtic, Bodo/Glimt forması giyen 25 yaşındaki Norveçli oyuncu Kasper Hogh'u renklerine bağladı.
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İskoçya Ligi'nin son şampiyonu Celtic, Danimarkalı golcü Kasper Hogh'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun uluslararası transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından dört yıllık sözleşmeye imza attığı, anlaşmada ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

CELTIC TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Celtic, Bodo/Glimt formasıyla Norveç'te gösterdiği başarılı performansın ardından Hogh için 13 milyon Euro bonservis ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Danimarkalı golcü, hem Norveç Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek olan Hogh, yeni sezon öncesinde teknik direktör Martin O'Neill'ın kadrosuna katılırken, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında da forma giymeye hazırlanıyor.

"FORMAYI GÖRDÜĞÜM ANDA..."

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Kasper Hogh, Celtic'e katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hogh, "Çok mutluyum. Odaya girip formayı gördüğüm anda gerçekten çok heyecanlandım. Kulübün tarihi çok büyük. Kulüp hakkında bazı insanlarla ve ailemle konuştum. Onların hisleri ve benim içimdeki his, bunun gerçekten mükemmel bir eşleşme olduğu yönündeydi" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TEK İSTEĞİM..."

Sahadaki oyun tarzını da anlatan Danimarkalı forvet, taraftarların kendisinden neler bekleyebileceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ceza sahasında olmayı ve gol atmayı seviyorum. Ancak aynı zamanda savunmada takım arkadaşlarıma yardım etmek ve takım için çok çalışmak da istiyorum. Yaz boyunca antrenman yaptım ve Norveç'te lig maçlarına çıktım. Kendimi hazır hissediyorum. Artık tek isteğim bir an önce sahaya çıkmak ve kendimi göstermek."

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