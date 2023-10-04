Celtic - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında deplasmanda Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:59
Celtic - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.

CELTIC - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CELTIC - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Lazio, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.

Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-0 mağlup olmuştu.


lazio Celtic uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!

Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!
Lazio evinde sezonun ikinci galibiyetini aldı

Lazio evinde sezonun ikinci galibiyetini aldı
Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!

Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!

En Çok Okunan Haberler