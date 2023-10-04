Celtic - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında deplasmanda Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.
CELTIC - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CELTIC - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Lazio, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.
Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!