Celtic - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında F Grubu'nda Celtic ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Celtic - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 1. hafta mücadeleleriyle başlıyor. F Grubu'nda Celtic ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
CELTIC - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Celtic ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasındaki mücadele 6 Eylül Salı günü (bu akşam) saat 22:00'de oynanacak.
CELTIC - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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