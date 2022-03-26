Cemal Kadir Sevim: Fatih Terim'le UEFA'yı alırdık
Galatasaray Kulübü'nün mali genel kurulunda kürsüye çıkan kongre üyesi Cemal Kadir Sevim, Fatih Terim ile devam edilseydi sarı kırmızılı takımın UEFA Kupası'nı kazanabileceğini söyledi.
Galatasaray'da mali genel kurulda konuşan kongre üyesi Cemal Kadir Sevim açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Burak Elmas'ı eleştirerek başlayan Cemal Kadir Sevim, "Burak Elmas'ın, bu kısa dönemde son derece başarısız bir yönetim göstermiş olması hepinizce malumunuz. Buraya çıkanların büyük çoğunluğu bunu deklare etti. Başkanımız büyük bir değişimle geliyoruz, sistemle geleceğiz dedi, en önemlisi markamızı yükselteceğiz dedi, markamıza ne oldu bizim? Diplerdeyiz, yerlerdeyiz. Galatasaray'ın başkanı, Nihat Özdemir'in yanında öyle durmamalı. Durmaması gerekiyor. Ben sistemi değiştireceğim deyip masaya yumruğunu vurduğunda bu sözünü yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz başkanımızdan" diye konuştu.
"FATİH TERİM İLE UEFA'YI ALIRDIK"
Fatih Terim'le yola devam edilseydi UEFA Kupası'nı alabilirdik diyen Sevim, "Sayın başkan, Fatih Terim ile yola çıktınız maalesef arkasında durmadınız. Kısa süre içerisinde yolları ayırdınız. Çalışmama lüksünüz size ait olabilir ama gönderme şekliniz Fatih Terim hocamıza yakışmadı. Fatih Terim'le devam edebilseydik, ben kalbimle inanıyorum ki, ikinci UEFA Kupası'nı alırdık. Ben Kopenhag'da da inanmıştım. Ben sizi hem mali, hem de idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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