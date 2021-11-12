Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

Sakatlığını nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından, tedavisini tamamladıktan sonra ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 10:20
Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı
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A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarılmıştı. Ünder, tedavisinin bir bölümününün tamamlanmasının ardından A Milli Takım kampından ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin millî takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan futbolcumuz, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.




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