Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı
Sakatlığını nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından, tedavisini tamamladıktan sonra ayrıldı.
A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarılmıştı. Ünder, tedavisinin bir bölümününün tamamlanmasının ardından A Milli Takım kampından ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin millî takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan futbolcumuz, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.
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