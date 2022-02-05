Cengiz Ünder, Marsilya’yı taşıdı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 14:52

Ligue 1’de oynanan 23. hafta karşılaşmasında Marsilya, kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-2’lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmada 3 gol kaydederek “hat-trick” yapan Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik ve takımına 1 gol ile 1 asistlik katkıda bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder maça damga vurdu.

Mücadelede Angers 8. dakikada Fulgini ve 11. dakikada Bentaleb'in golleriyle 2-0 öne geçti. 18'de Milik ve 21. dakikada Gerson'un golleriyle Marsilya eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Marsilya 70'te Milik'in golüyle öne geçti. 78'de Cengiz Ünder'in asistinde bir kez daha Milik ağları havalandırdı ve durum 4-2 oldu. Marsilya 85. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skoru 5-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 43’e yükselterek lider Paris Saint Germain’in arkasında ikinci oldu. Angers ise 29 puan ile ligde 12. sırada kaldı.