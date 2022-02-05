Cengiz Ünder, Marsilya’yı taşıdı
Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, 23. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Angers’i geriden gelerek mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder maça damga vurdu.
Ligue 1’de oynanan 23. hafta karşılaşmasında Marsilya, kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-2’lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmada 3 gol kaydederek “hat-trick” yapan Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik ve takımına 1 gol ile 1 asistlik katkıda bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder maça damga vurdu.
Mücadelede Angers 8. dakikada Fulgini ve 11. dakikada Bentaleb'in golleriyle 2-0 öne geçti. 18'de Milik ve 21. dakikada Gerson'un golleriyle Marsilya eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
Marsilya 70'te Milik'in golüyle öne geçti. 78'de Cengiz Ünder'in asistinde bir kez daha Milik ağları havalandırdı ve durum 4-2 oldu. Marsilya 85. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skoru 5-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 43’e yükselterek lider Paris Saint Germain’in arkasında ikinci oldu. Angers ise 29 puan ile ligde 12. sırada kaldı.
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