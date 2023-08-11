Cengiz Ünder'de yeni gelişme: Antrenmana çıkmadı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:24

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:27

Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder'de yeni bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu, takımıyla bugünkü idmana katılmadı.

SAKATLIK İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberlerde Cengiz Ünder'in kas sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile anlaştığı, Marsilya ile ise ödeme planındaki sorunlar nedeniyle transferin çıkmaza girdiği belirtiliyordu.