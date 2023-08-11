Cengiz Ünder'de yeni gelişme: Antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cengiz Ünder, Marsilya'nın bugünkü antrenmanına katılmadı.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder'de yeni bir gelişme yaşandı.
Milli futbolcu, takımıyla bugünkü idmana katılmadı.
SAKATLIK İDDİASI
Fransız basınında yer alan haberlerde Cengiz Ünder'in kas sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile anlaştığı, Marsilya ile ise ödeme planındaki sorunlar nedeniyle transferin çıkmaza girdiği belirtiliyordu.
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