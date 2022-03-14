Cengiz Ünder'den son dakika golü
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Marsilya'nın Brest'i mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydederek galibiyete katkı sağladı.
Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.
Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.
Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.
Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.
Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.
İlgili Haberler
- Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi
- Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti
- 7 gollü müthiş maçta gülen Fenerbahçe oldu! - Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe
Video Haberler
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Son 2 yılda en az 28 kadın 'yüksekten düştü'!
- Nef Stadyumu'ndaki son durum!
- Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu
- Yeni Akit, grevdeki sağlık emekçilerini hedef aldı
- ABD'li yıldızın rekoru yetmedi
- Rusya Maliye Bakanından rezerv açıklaması
- Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
- Çocuğuna vurup ölümüne yol açan anne için karar
- Türkiye 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında yerini aldı