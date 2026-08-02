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Cenk Özkacar'dan Trabzonspor açıklaması: 'Yeni transfer olmuş gibi değil...'

Cenk Özkacar'dan Trabzonspor açıklaması: 'Yeni transfer olmuş gibi değil...'

2.08.2026 21:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Cenk Özkacar'dan Trabzonspor açıklaması: 'Yeni transfer olmuş gibi değil...'

Trabzonsporlu Cenk Özkacar, 1-0 kazandıkları Udinese maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar, bordo-mavili ekibin Udinese'yi 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takıma katıldığı ilk günden itibaren herhangi bir adaptasyon problemi yaşamadığını belirten Özkacar, kulüp içerisindeki sıcak atmosfere dikkat çekti.

"TAM ANLAMIYLA BİR AİLE ORTAMI"

Cenk Özkacar, Trabzonspor'daki ilk izlenimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Takıma katıldığım ilk andan itibaren burada gerçekten çok güzel, tam anlamıyla bir aile ortamı olduğunu gördüm."

"Takım arkadaşlarımın ve teknik heyetin bu samimi yaklaşımı, benim de çok kısa bir süre içerisinde buradaki her şeye alışmama vesile oldu."

"YENİ TRANSFER OLMUŞ GİBİ DEĞİL..."

Trabzonspor'da kendisini yabancı hissetmediğini vurgulayan Özkacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası kendimi yeni transfer olmuş gibi değil de sanki çok uzun yıllardır buradaymışım ve bu ailenin bir parçasıymışım gibi hissediyorum."

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