Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına Cenk Özkaçar'ı transfer etmek istiyor. Peki, Cenk Özkacar kimdir? Cenk Özkacar kaç yaşında, nereli? Cenk Özkacar hangi takımlarda oynadı?

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar, 6 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk millî futbolcudur. Stoper (defans) mevkisinde görev yapmakta olup, sol bekte de oynayabilmektedir. 1.90 metre boyundaki futbolcu, oyun stili Merih Demiral'a benzetilmektedir.

CENK ÖZKACAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 8 Aralık 2011'de Bucaspor altyapısında başlayan Cenk Özkaçar, 4 Ocak 2013'te Altınordu altyapısına transfer oldu. 24 Ocak 2014'te Altay altyapısına katılan oyuncu, 31 Ağustos 2018'de Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel olduktan sonra 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a bir yıllığına kiralanmış ve burada forma giymiştir. 2019-20 sezonunda 12 lig maçında görev alan sol ayaklı stoper, 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Bu sezon Altay'da 9 maçta görev alan Özkaçar, 705 dakika sahada kalmıştır.

Genç futbolcu, 1. Lig'deki başarılı performansının ardından Ligue 1 takımlarından Olympique Lyonnais'ye 1,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında transfer olmuş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 9 Ağustos 2025'te ise Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuştur. Cenk Özkaçar, kariyeri boyunca Bucaspor, Altınordu FK, Altay SK, Karacabey Belediye Spor, Olympique Lyonnais ve 1. FC Köln formalarını giymiştir.