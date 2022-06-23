Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:41

Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştiriyor.

İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.

NTV Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi gelecek hafta resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.

Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.