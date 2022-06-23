Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, 31 yaşındaki milli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp ile anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştiriyor.
İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.
NTV Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi gelecek hafta resmiyete kavuşturmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.
2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.
Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.
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