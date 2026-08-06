Cenk Tosun'dan Beşiktaş itirafı: 'Ben her zaman söylüyorum...'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşan Cenk Tosun, yeni sezon hedefleri ve Beşiktaş'ta oynadığı dönem hakkında konuştu.

Deneyimli golcü, yeni sezonda Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'e taşımak istediklerini belirtirken Beşiktaş'ta forma giydiği yılları özlediğini söyledi.

Cenk Tosun, TRT Spor'a verdiği röportajda Beşiktaş dönemiyle ilgili, "Beşiktaş benim evim, mabedim. Ben her zaman söylüyorum; çocukluğum Beşiktaş'la geçti, maçlarıyla büyüdüm. Beşiktaş yurt dışına geldiğinde babamla atlayıp 5-6 saat deplasmanlara gidiyorduk. Orada oynamayı Allah bana nasip etti" dedi.

35 yaşındaki golcü ayrıca, "En büyük hedeflerim arasındaydı hem Beşiktaş'ta hem milli takımda oynamak. Allah'a şükür her ikisini de başardım. Sadece pozitif anılar biriktirdim orada. O yüzden tabii ki özlüyorum. Ama şimdi hedefimiz Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'e çıkarmak" açıklamasında bulundu.