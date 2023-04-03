Cenk Tosun kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe derbisinde 2 gol atan Beşiktaşlı Cenk Tosun, kariyerinde bir ilki yaşadı. Tosun, ilk kez sarı-lacivertlilere gol attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:30
Cenk Tosun kariyerinde bir ilki yaşadı
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti. Sonrasında siyah-beyazlılar maçı 4-2 kazandı.

31 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. 


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