Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor
Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
İngiltere Premier Ligi'nde kümede kalmayı başaran Everton ile 4 yıllık sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un, Beşiktaş ile görüşmelere yeniden başladığı öğrenildi.
NTV Spor'un haberine göre yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.
Siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.
2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.
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