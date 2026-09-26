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CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

26.09.2026 10:38:00
Güncellenme:
AA
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CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oldu.

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi.

İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final karşılaşmalarında Polonya, Slovenya'yı set vermeden mağlup etti.

POLONYA 3-0 KAZANDI

Polonya, Slovenya karşısında setleri 25-23, 25-23 ve 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

FRANSA, FİNLANDİYA'YI GEÇTİ

Diğer yarı final karşılaşmasında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Fransa; 25-17, 18-25, 25-18 ve 25-15'lik setlerle Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Böylece CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final eşleşmesi Polonya-Fransa oldu.

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