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Ceza iddialarının ardından Rodri'den Manchester City açıklaması: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!'

Ceza iddialarının ardından Rodri'den Manchester City açıklaması: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!'

26.09.2026 17:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ceza iddialarının ardından Rodri'den Manchester City açıklaması: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!'

Barcelona forması giyen Rodri, eski kulübü Manchester City'nin finansal usulsüzlük yaptığına inanmadığını belirtirken, kulübün kazandığı kupaların geri alınması ihtimaline de tepki gösterdi.

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Manchester City'nin eski oyuncusu Rodri, İngiliz kulübü hakkında yürütülen finansal soruşturmayla ilgili konuştu. İspanyol yıldız, aksi kanıtlanana kadar eski kulübünün masumiyetine inandığını söyledi.

"AKSİ KANITLANANA KADAR İNANACAĞIZ"

İspanya'nın İngiltere ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Rodri, Manchester City'nin kendisine yöneltilen suçlamalar karşısındaki tutumuna güvendiğini dile getirdi.

İspanyol futbolcu, "Her zaman yanlış bir şey yapmadıklarına dair güvenlerini ifade ediyorlar ve biz de buna inanıyoruz. Aksi kanıtlanana kadar kulübe inanacağız" ifadelerini kullandı.

"SONUNDA AKLANDIK"

Rodri, Manchester City'nin 2020 yılında UEFA'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili ayrı bir davada Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından aklandığını hatırlattı.

30 yaşındaki futbolcu, "İlk aşamada suçlu bulunmuştuk ancak kulübe ve kulübün sürdürdüğü masumiyet iddiasına inandık. Sonunda aklandık. Bu yüzden adalet sistemine ve kulübün masumiyetine inanıyorum" dedi.

"KAZANDIKLARIMIZI ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

Rodri, soruşturmanın sonucunda Manchester City'nin kazandığı kupaların geri alınabileceği yönündeki ihtimale de karşı çıktı.

İspanyol yıldız, "Yaptıklarımızı bizden alamazlar. Bunlar parayla ödenen şeyler değil; emekle, her gün omuz omuza mücadeleyle kazanıldı. Size söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti. İngiliz futbolunun en iyi dönemlerinden birini yaşayabildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #barcelona #Manchester City #Rodri

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