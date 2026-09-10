Chelsea 9 gollü maçta tur biletini kaptı!

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede tam 9 gol atılırken, Chelsea sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leeds United, 23. dakikada Tomas Muharemovic ve 48. dakikada Brenden Aaronson ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Chelsea, 53. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi. Palmer, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi.

CHELSEA'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekip, 60. dakikada Pedro Neto ile 3-2 öne geçti. 65. dakikada Danny Welbeck farkı ikiye çıkardı.

Leeds United, 75. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile yeniden umutlansa da Chelsea 80. dakikada Valentin Barco ile skoru 5-3 yaptı.

Karşılaşmanın skorunu ise 90+4. dakikada Danny Welbeck belirledi.

Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 6-3 kazanarak İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.