Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Brighton ise deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.
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