Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 03.12.2023 - 11:09

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.