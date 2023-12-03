Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:09
Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.


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