Chelsea İtalya'da çok rahat kazandı!
Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Chelsea, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Milan ile Chelsea karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Maçın henüz 18. dakikasında Milan'dan Tomori kırmızı kart gördü ve İtalyan ekibi maça adeta şokla başladı. 21. dakikada Jorginho'nun penaltısı ile Chelsea öne geçerken 34. dakikada Aubameyang farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.
İkinci yarıda Chelea skoru iyi tutmayı başararak maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 7'ye çıkarırken Milan ise 4 puanda kaldı.
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