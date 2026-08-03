Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı!

Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı!

3.08.2026 19:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ı renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Chelsea, İngiltere Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam sekiz kupa kazanan Henderson'ın Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı ve 2026/27 sezonu öncesinde yeni takımına katılacağı belirtildi.

Image

HENDERSON'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Jordan Henderson, Chelsea'ye katılmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

"Bu kulübün büyüklüğü, büyük saygı duyduğum teknik direktör ve kadrodaki oyuncuların kalitesi nedeniyle bu, geri çeviremeyeceğim kadar büyük bir fırsattı" diyen Henderson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca kulübün sahiplerinin Chelsea'nin yeniden başarılı olması ve doğru yönde ilerlemesi konusundaki kararlılığından da çok etkilendim.

Benim için önemli olan her gün, hem saha içinde hem de saha dışında elimden gelenin en iyisini yapmak, etrafımdaki oyunculara ve takıma mümkün olduğunca katkı sağlamak. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

34 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Geride kalan sezon Brentford formasıyla 34 maça çıkan Henderson, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #chelsea #transfer #Jordan Henderson

İlgili Haberler

Bahattin Sofuoğlu Superbike'ta tarihi podyumlar hedefliyor!
Bahattin Sofuoğlu Superbike'ta tarihi podyumlar hedefliyor! Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda podyuma çıkarak Supersport 300, Supersport ve Superbike olmak üzere 3 kategoride de podyuma çıkan ilk Türk sporcu olmak istediğini söyledi.
Galatasaray, Micah Ma'a ile sözleşme imzaladı!
Galatasaray, Micah Ma'a ile sözleşme imzaladı! Voleybol Efeler Ligi ekibi Galatasaray, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Micah Ma'a'yı kadrosuna kattı.
Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi
Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i netleştirdi.