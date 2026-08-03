Chelsea, Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı!

Chelsea, İngiltere Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam sekiz kupa kazanan Henderson'ın Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı ve 2026/27 sezonu öncesinde yeni takımına katılacağı belirtildi.

HENDERSON'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Jordan Henderson, Chelsea'ye katılmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

"Bu kulübün büyüklüğü, büyük saygı duyduğum teknik direktör ve kadrodaki oyuncuların kalitesi nedeniyle bu, geri çeviremeyeceğim kadar büyük bir fırsattı" diyen Henderson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca kulübün sahiplerinin Chelsea'nin yeniden başarılı olması ve doğru yönde ilerlemesi konusundaki kararlılığından da çok etkilendim.

Benim için önemli olan her gün, hem saha içinde hem de saha dışında elimden gelenin en iyisini yapmak, etrafımdaki oyunculara ve takıma mümkün olduğunca katkı sağlamak. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

34 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Geride kalan sezon Brentford formasıyla 34 maça çıkan Henderson, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.