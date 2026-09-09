Chelsea maçı öncesi... Acun Ilıcalı'dan Hull City futbolcularına büyük sürpriz

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasına girilirken henüz gol yemeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea 'yi konuk edecek. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından söz konusu maçla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik.

Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor.

Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim."