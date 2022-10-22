Chelsea MANU'ya diş geçiremiyor!
Casemiro, Chelsea karşısında 90+4. dakikada beraberlik golünü atarak Manchester United'ın rakibi karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea'yi öne geçiren golü 87. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. Manchester United, bu gole 90+4. dakikada Casemiro ile cevap verdi.
Manchester United, Chelsea'ye karşı yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Öte yandan, Chelsea ile Manchester United arasındaki son 10 maçın 7'si de berabere bitti.
Bu beraberliğin ardından Chelsea 21, Manchester United 20 puana yükseldi.
Chelsea, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.
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