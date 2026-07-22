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Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı: Premier Lig tarihine geçti!

Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı: Premier Lig tarihine geçti!

22.07.2026 00:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı: Premier Lig tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Aston Villa forması giyen 23 yaşındaki İngiliz orta saha ve kanat oyuncusu Morgan Rogers'ı renklerine bağladı.
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Chelsea, Aston Villa forması giyen Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinin 23 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 138 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Morgan Rogers, bu bedelle Chelsea tarihinin en pahalı transferi oldu.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Morgan Rogers'ın Chelsea ile altı yıllık sözleşme imzaladığı ve anlaşmada bir yıllık uzatma seçeneğinin bulunduğu aktarıldı.

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Opsiyonun kullanılması durumunda İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2033 yılına kadar devam edecek.

PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Rogers'ın yaklaşık 138 milyon Euro'luk transferi, Premier Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.

İlk sırada, Newcastle United'dan Liverpool'a yaklaşık 145 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexander Isak bulunuyor.

Rogers ayrıca Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Alexander Isak'ın ardından dünya futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.

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