Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:58

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:58

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın takımı Newcastle United'ı konuk edecek.

CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?



Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Newcastle United ise kendi sahasında Leicester City ile 0-0 berabere kalmıştı.