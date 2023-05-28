Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın takımı Newcastle United'ı konuk edecek.
CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Newcastle United ise kendi sahasında Leicester City ile 0-0 berabere kalmıştı.
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