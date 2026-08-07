Chelsea'ye kötü haber: 16 oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda

İngiltere'de yeni sezon 21 Ağustos Cuma günü Arsenal ve Coventry maçı ile başlayacak. Chelsea ise ayın 24'ünde Fulham ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonun ilk maçına çıkacak. Ada'da transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

Sezonun ve transferin sona ermesine günler kala FIFA'dan Chelsea'yi zora sokan kadro kararı çıktı. BBC'nin haberine göre Chelsea, transfer dönemi sona ermeden 16 oyuncusu ile yollarını ayırarak 25 kişilik kadro sayısına düşmeye çalışacak.

2 AYRILIK YAKIN

Chelsea'nin 41 kişilik kadrosunda ayrılığa şimdilik 2 isim yakın. İngiliz stoper Trevoh Chabolah, Como'ya transfer olmak üzere. Yedek kaleci Jorgensen'in ise Maviler'in Fransa'daki takımı Strasbourg'a katılması bekleniyor.

KADRO DIŞI 5 OYUNCU

Chelsea'de kadro dışı 5 futbolcu yer alıyor. İngiliz ekibinde Badiashile, Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.

MALO GUSTO İÇİN ASTRONOMİK TALEP

Finansal fair play kurallarına uymaya çalışan Chelsea, Malo Gusto'yu satış listesine koydu. Ancak Londra temsilcisi, Fransız oyuncu için 87 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Manchester City oyuncu ile ilgilense de bonservis bedelini yüksek buluyor.

Chelsea, 23 yaşındaki oyuncuyu 2023 yılında Lyon'dan 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.