Chelsea'ye transfer yasağı ve para cezası

Chelsea, İngiltere Futbol Federasyonu'nun 74 kulüp hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından transfer ihlalleri nedeniyle ceza aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kulübün 2009 ila 2022 yılları arasında transferlerde menajerlere yapılan düzensiz ödemeler nedeniyle ceza aldığı belirtildi.

Buna göre Chelsea'ya 10 milyon Sterlin ve 2 transfer dönemi transfer yasağı verildi. Chelsea'nin transfer yasağının 30 Haziran 2027'de tamamlanacağı ifade edildi.

PUAN SİLME CEZASI İPTAL EDİLDİ

BBC'de yer alan habere göre Chelsea, 2011 ila 2018 yılları arasında menajerlere kayıt dışı olarak 47 milyon Sterlin ödendiğini kabul etti. Chelsea'ye verilen 6 puan silme cezasının ise itiraz üzerine iptal edildiği aktarıldı.

Uzun yıllar Roman Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea'yi 2022'de Todd Boehly ve Clearlake Capital şirketi satın almıştı. Devir işleminin ardından kulübün 74 olası kural ihlali İngiltere Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.