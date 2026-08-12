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Chelsea yeni sol bekini duyurdu: Pep Chavarria

Chelsea yeni sol bekini duyurdu: Pep Chavarria

12.08.2026 13:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Chelsea yeni sol bekini duyurdu: Pep Chavarria

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sol bek transferini duyurdu. Chelsea, Rayo Vallecano'dan Pep Chavarria'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, yaz transfer dönemindeki 11. transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İspanya LaLiga takımlarından Rayo Vallecano'nu 28 yaşındaki sol beki Pep Chavarria ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin mali detayları paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea bu anlaşma için 16.3 milyon Sterlin bonservis ve bonuslar içeren bir ödeme yapacak. Pep Chavarria, Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella'nın yerini dolduracak.

Futbol kariyerine İspanya'da UE Figueres altyapısında başlayan Pep Chavarria, sonrasında UE Olot ve Real Zaragoza formalarını giydi. 2022'de Rayo Vallecano'ya imza atan oyuncu geçtiğimiz yıl sözleşmesini uzatmıştı ve kulübüyle 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

CHELSEA'NİN 11. TRANSFERİ

Pep Chavarria, Chelsea'nin yaz tranfer döneminde kadrosuna kattığı 11. isim oldu.

Chelsea daha önce Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Georgia Quenda, Valentin Barco, Emmanuel Emegha, Denner, Danny Welbeck, Dastan Satpaev ve Jordan Henderson transferlerini tamamlamıştı.

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