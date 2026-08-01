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Chelsea'yi son dakika golüyle devirdi: Avustralya'daki Londra derbisini Tottenham kazandı

Chelsea'yi son dakika golüyle devirdi: Avustralya'daki Londra derbisini Tottenham kazandı

1.08.2026 14:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Chelsea'yi son dakika golüyle devirdi: Avustralya'daki Londra derbisini Tottenham kazandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, hazırlık maçında Chelsea'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Tottenham gollerini Sandro Tonali ve Richarlison, Chelsea'nin golünü ise Estevao kaydetti.

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Premier Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Chelsea ile Tottenham, Avustralya'daki özel maçta karşı karşıya geldi.

İki Londra ekibinin mücadelesini Tottenham uzatmalarda bulduğu golle kazandı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tottenham'ın bu yaz Newcastle United'dan kadrosuna kattığı Sandro Tonali, 17. dakikada takımını öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Chelsea, Estevao'yla ağları havalandırıp skoru yeniden eşitledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken ikinci 45 dakikanın büyük bir bölümünde denge bozulmadı. Tottenham, 90+2'de Richarlison'un golüyle üstünlük golünü buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Tottenham'da Kevin Danso, 49. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Tottenham'ın bu yaz kadrosuna kattığı futbolculardan Andrew Robertson, Jan Paul van Hecke ve Sandro Tonali, Chelsea'de ise Marco Palestra ilk 11'de sahaya çıktı.

Chelsea bir sonraki hazırlık maçını 5 Ağustos'ta İtalya Serie A ekibi Juventus'la oynayacak.

Tottenham ise 8 Ağustos'ta İspanya LaLiga takımlarından Getafe ile karşı karşıya gelecek.

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