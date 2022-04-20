Chelsea'de Michy Batshuayi kararı!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 21:13

Chelsea'nin, bu sezon Beşiktaş'a kiraladığı Michy Batshuayi ile yaz transfer döneminde kesin olarak yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

CHELSEA SATMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra temsilcisinin, 2016'da kadrosuna kattığı ve birçok farklı takıma kiralanan Batshuayi'yi bu yaz bonservisi ile satmak istediği aktarıldı.

Haberde, Belçikalı futbolcuya Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu ancak en ciddi adayların İngiltere'den olduğu belirtildi.

ADA'DAN 5 TAKIM DEVREDE

Premier Lig takımlarından Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın golcü futbolcu için teklif yapmasının olası olarak görüldüğü kaydedildi.

CHELSEA 39 MİLYON EURO ÖDEDİ

Chelsea'nin 2016 yılında Marsilya'dan kadrosuna kattığı ve bonservisine 39 milyon Euro ödediği Batshuayi, şu ana kadar Crystal Palace'a iki kez, Borussia Dortmund'a, Valencia'ya ve Beşiktaş'a kiralandı. Yıldız golcünün, Chelsea ile sözleşmesi ise 2024 yılına kadar sürüyor.

BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Beşiktaş'ta 37 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.