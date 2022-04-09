Chelsea'den gol şov!
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.
St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 6-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marcos Alonso, 16 ve 54. dakikalarda Mason Mount, 22 ve 49. dakikalarda Timo Werner ve 31. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Geçtiğim hafta sahasında Brentford'a 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Londra temsilcisi, bu galibiyetle moral depoladı.
Chelsea alınan bu sonucun ardından puanını 62'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. Southampton ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea Leeds United deplasmanına gidecek. Southampton ise Arsenal'ı konuk edecek.
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