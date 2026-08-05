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Christ Inao Oulai'den Fiorentina itirafı: 'Bu kulübü seçme nedenim...'

Christ Inao Oulai'den Fiorentina itirafı: 'Bu kulübü seçme nedenim...'

5.08.2026 17:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Christ Inao Oulai'den Fiorentina itirafı: 'Bu kulübü seçme nedenim...'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Fiorentina'ya transfer olan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Christ Inao Oulai, imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Christ Oulai, Fiorentina'ya transferinin ardından düzenlenen basın toplantısında yeni kulübünü tercih etme nedenini anlattı.

Fiorentina'nın genç oyunculara yönelik projesinin kararında belirleyici olduğunu söyleyen Oulai, "Fiorentina'yı seçmemin nedeni kulübün projesiydi. Bu proje benim için gerçekten doğru olan projeydi ve genç oyuncular üzerine kurulu. Fiorentina'nın benimle ilgilendiğini öğrendiğim anda bu meydan okumayı kabul etmekte hiç tereddüt etmedim" ifadelerini kullandı.

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"SON 12 AYDA..."

Son bir yılda kariyerinde önemli değişimler yaşadığını belirten genç futbolcu, "Futbol oynamayı seviyorum ve bunun için çalışıyorum. Son 12 ayda hayatım çok değişti. Kendimle gurur duyuyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Yaşadığım gelişimden ve Fiorentina'ya gelmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. dedi.

Oulai, geçen sezon Trabzonspor formasını giydiği 31 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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