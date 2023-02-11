Christian Atsu'nun kız arkadaşı: 'Hala hayatta olduğuna inanıyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kaldığı öğrenilen Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ganalı futbolcunun kız arkadaşı yaptığı açıklamada, Atsu'nun yaşadığına inandığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:10
Christian Atsu'nun kız arkadaşı: 'Hala hayatta olduğuna inanıyorum'
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Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun kız arkadaşı BBC yayınına görüntülü bağlanarak konuştu.

Christian Atsu

"HALA HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, "Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi" dedi.

Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut'un eşi Pınar Savut ise Hatayspor'a sitem ederek yalnız bırakıldıklarını söyledi. 


Christian Atsu hatayspor kahramanmaraş deprem

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