Christos Tzolis resmen imzayı attı: Arsenal, Trossard'ın yerini 40 milyonluk transferle doldurdu

Arsenal, yaz transfer dönemindeki bir takviyesini daha resmileştirdi.

İngiliz devi, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Yunan futbolcu Christos Tzolis'in transferini açıkladı. Transferin 40 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıktı. Tzolis, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 29 asist yaparak 51 gole doğrudan katkı sağladı. Yunan futbolcu ayrıca 49 maçta ilk 11'de görev aldı.

Tzolis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asist üretirken, Belçika Pro Lig'de ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği başarılı performansın ardından Arsenal, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.