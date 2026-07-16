Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cihan Kamer'den Mason Greenwood itirafı: 'Transfer onun sayesinde gerçekleşti'

Cihan Kamer'den Mason Greenwood itirafı: 'Transfer onun sayesinde gerçekleşti'

16.07.2026 17:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cihan Kamer'den Mason Greenwood itirafı: 'Transfer onun sayesinde gerçekleşti'

Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Mason Greenwood'un İstanbul'a gelmesinin ardından transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a gelirken sarı-lacivertli kulübün Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer de havalimanında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinin uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Kamer, şampiyonluk hedefi doğrultusunda doğru isimleri kadroya kattıklarını ifade etti.

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Transfer çalışmalarına değinen Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:

"Sonu şampiyonluk olsun. Biz hakikaten teknik heyetimizin uzun çalışmaları noktasında eksik noktalarımız neresiyse en doğru transferleri yapacağız demiştik. Vedat Muriqi ile başladık, onun arkasından Ake'yi tamamladık ve şu anda da kanat, kanadın ötesinde Greenwood. Uzun bir yolculuktu. Neticeyi yaşıyor olmaktan çok mutluyum. Sonu şampiyonluk olsun."

"TRANSFER AZİZ YILDIRIM SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Greenwood transferinde Başkan Aziz Yıldırım'ın önemli rol oynadığını vurgulayan Kamer, şöyle konuştu:

"Yarın 15.00'te basın toplantımız var. Gerekli açıklamaları falan hepsini yapacağız. Bugünden söyleyeyim, bu transfer gerçekleştiyse Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleşti. Tüm taraftarlarımız adına Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Mason Greenwood #Cihan Kamer

İlgili Haberler

Binlerce taraftar karşıladı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi
Binlerce taraftar karşıladı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Marsilya'dan rekor bedelle transfer ettiği Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Manfredas Lukjančukas yönetecek.