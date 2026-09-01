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Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...
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Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

1.09.2026 11:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek ayrılıkları canlı yayında açıkladı.

Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek  futbolcuları duyurdu.

Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu. 

Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

Kamer'in açıklamaları şöyle:

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

'TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ'

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

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