Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...

Fenerbahçe 'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek futbolcuları duyurdu.

Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu.

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

'TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ'

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."