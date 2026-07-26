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Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı
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Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

26.07.2026 12:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Çin'i 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında İtalya ile Çin karşı karşıya geldi.

Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

Karşılaşmanın ilk setini 25-16 kazanan İtalya, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir performans sergileyen Çin, 25-23'lük skorla durumu 1-1'e getirdi.

Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan İtalya, bu bölümü 25-22 kazanarak maçta bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette rakibine büyük üstünlük kuran İtalya, seti 25-13, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

BRONZ MADALYA İTALYA'NIN

Bu sonucun ardından İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken bronz madalyanın sahibi oldu. Çin ise organizasyonu dördüncü olarak noktaladı.

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