Çin'i mağlup etti: İtalya, Milletler Ligi'ni üçüncü tamamladı

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan İtalya, bu bölümü 25-22 kazanarak maçta bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette rakibine büyük üstünlük kuran İtalya, seti 25-13, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı.