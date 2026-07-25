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Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

25.07.2026 09:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Filenin Sultanları, ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde düzenlenecek 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıkıyor.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'ne adını yazdıran millilerimiz, yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Galacy Arena Macau'da Çin ile karşılaşacak. Müsabaka S Sport Plus ve TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, Çin'i elemesi halinde finalde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİG ETABINI 4'ÜNCÜ TAMAMLADIK

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

6. KEZ YARI FİNALDE

Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık 

İlgili Konular: #Çin #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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