Çin - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde düzenlenecek 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıkıyor.

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'ne adını yazdıran millilerimiz, yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Galacy Arena Macau'da Çin ile karşılaşacak. Müsabaka S Sport Plus ve TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Filenin Sultanları, Çin'i elemesi halinde finalde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

LİG ETABINI 4'ÜNCÜ TAMAMLADIK Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

6. KEZ YARI FİNALDE Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.