Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iddialara göre Cody Gakpo listenin başında geliyor. Peki, Cody Gakpo kimdir? Cody Gakpo kaç yaşında, nereli? Cody Gakpo istatistikleri ne? Cody Gakpo hangi takımlarda oynadı?

CODY GAKPO KİMDİR?

Cody Gakpo, 7 Mayıs 1999'da Eindhoven'da doğdu ve Stratum bölgesinde büyüdü. Babası Togo doğumlu ve Gana kökenli, annesi ise Hollandalıdır.

CODY GAKPO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2016-17 sezonunda Gakpo, ilk kez Jong PSV'nin yedek takımında yer aldı ancak ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımında oynadı. Gakpo, 4 Kasım 2016'da Helmond Sport'a karşı oynanan bir maçta Jong PSV formasıyla Eerste Divisie'de profesyonel ilk maçına çıktı.

Gakpo, 25 Şubat 2018'de Feyenoord'a karşı 3-1'lik galibiyette uzatma dakikalarında oyuna girerek PSV'deki ilk A takım maçına çıktı.

Gakpo, 25 Şubat 2018'de Feyenoord'a karşı 3-1'lik galibiyette uzatma dakikalarında oyuna girerek PSV'deki ilk takım maçına çıktı. BBC Sport'un haberine göre, PSV'nin aldığı rekor bir ücret olan 35,4 ila 44,3 milyon sterlin (40 ila 50 milyon euro) arasında bir transfer ücreti karşılığında beş buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.