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Como kendi evinde hata yapmadı: Zirve yarışında üç puanı kaptı!

Como kendi evinde hata yapmadı: Zirve yarışında üç puanı kaptı!

14.09.2026 22:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Como kendi evinde hata yapmadı: Zirve yarışında üç puanı kaptı!

Como, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Parma'yı 2-1 mağlup etti.
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Como ile Parma, Serie A'nın 4. haftasında Stadio Giuseppe Sinigaglia'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

COMO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Como, 23. dakikada Ramon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Nico Paz'ın asistinde fileleri havalandıran Ramon, takımını üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Como, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

KAIKI FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Como, 83. dakikada Kaiki'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın sona ermesine kısa süre kala Parma yeniden umutlandı. 90+2. dakikada Romero, Parma'nın golünü kaydederek farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Como, Parma'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Como, Serie A'da 4 maç sonunda 10 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu. Parma ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

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