Como Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i ağırladı. Como, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Como, 15. dakikada Martin Baturina ve 38. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle Leipzig karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İtalyan ekibi Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.

DEVLER LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLADI

Leipzig, 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle 3-1'i buldu.

Como, Maximo Perrone ile 90'da bir gol daha buldu ve maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Como, Devler Ligi'ndeki macerasına 3 puanla başladı. Leipzig, Devler Ligi'nin ilk haftasından puansız ayrıldı.

Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.