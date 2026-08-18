Alman medyasının iddialarına göre Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Conrad Harder için şartları araştırıyor. Peki, Conrad Harder kimdir? Conrad Harder kaç yaşında, nereli? Conrad Harder hangi takımlarda oynadı?

CONRAD HARDER KİMDİR?

Conrad Harder Weibel Schandorf, 7 Nisan 2005 yılında Danimarka'da dünyaya geldi. Bundesliga kulübü RB Leipzig ve Danimarka milli takımında forvet olarak oynayan Danimarkalı profesyonel futbolcudur.

CONRAD HARDER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Harder, FC Nordsjælland altyapısından yetişmiş ve genç takımlarda yükselmiştir. Kulübün U-19 takımında 24 maçta 27 gol atarak güçlü bir 2022-23 sezonunun ardından, 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2022-23 sezonunun son Danimarka Süper Ligi maçında Viborg FF'ye karşı FC Nordsjælland formasıyla resmi ilk maçına çıktı ve maçın son üç dakikasında oyuna dahil oldu.

2 Eylül 2024'te Harder, 19 milyon Euro karşılığında ve bildirilen 80 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesiyle beş yıllık bir sözleşme imzalayarak Primeira Liga kulübü Sporting CP'ye katıldı.

1 Eylül 2025'te Harder, Bundesliga kulübü RB Leipzig ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.