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Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i renklerine bağladı

Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i renklerine bağladı

11.08.2026 10:20:00
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Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, İskoç ekibi Heart of Midlothian FC forması giyen sol kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis'i transfer etti.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Scottish Premier League ekiplerinden Heart of Midlothian FC forması giyen sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

26 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerine Iraklis takımında başladığı aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Iraklis, Volos, ViOn Zlate Moravce, Debrecen, Mura, Zemplin Michalovce ve Heart of Midlothian FC formaları giyen Kyziridis, Yunanistan A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken Kyziridis, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandros Kyziridis. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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