Çorum FK'den Pierre-Emerick Aubameyang iddialarına yanıt!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'de transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kulübün Asbaşkanı Feyyaz Gökel, Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili çıkan transfer haberlerine yanıt verdi.

Son günlerde Gabonlu yıldız golcünün Çorum FK'nin gündeminde olduğu yönündeki haberler futbol kamuoyunda büyük ses getirirken, Feyyaz Gökel transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz kesinleşen bir durumun olmadığını söyledi.

AUBAMEYANG YANITI

Transfer süreciyle ilgili konuşan Gökel, Fanatik'e yaptığı açıklamada Aubameyang'ın da değerlendirdikleri isimlerden biri olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız."

HENÜZ RESMİ GELİŞME YOK

Çorum FK cephesinden yapılan açıklamayla birlikte, Aubameyang transferinin henüz resmiyet kazanmadığı netlik kazanırken, yönetimin yıldız futbolcu dahil birçok isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Transfer döneminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Çorum FK'nin önümüzdeki günlerde yeni transferlerini kamuoyuna duyurması bekleniyor.