Çorum FK'den Süper Lig'de tarihi galibiyet! Üç puanı 3 golle aldı...

Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmada Çorum'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandros Kiziridis, 27. dakikada Andrei Borza ve 88. dakikada Ermin Mahmic attı.

SÜPER LİG'DE İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Çorum FK, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı ve 4 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine de imza atmış oldu. Eyüpspor, ligde 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Samsunspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.