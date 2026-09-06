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Çorum FK'den Süper Lig'de tarihi galibiyet! Üç puanı 3 golle aldı...

Çorum FK'den Süper Lig'de tarihi galibiyet! Üç puanı 3 golle aldı...

6.09.2026 19:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Çorum FK'den Süper Lig'de tarihi galibiyet! Üç puanı 3 golle aldı...

Çorum FK, Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Çorum FK, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini elde etti.
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Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmada Çorum'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandros Kiziridis, 27. dakikada Andrei Borza ve 88. dakikada Ermin Mahmic attı.

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SÜPER LİG'DE İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Çorum FK, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı ve 4 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine de imza atmış oldu. Eyüpspor, ligde 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Samsunspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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