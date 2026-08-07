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Çorum FK, Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı

Çorum FK, Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı

7.08.2026 23:12:00
Güncellenme:
AA
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Çorum FK, Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez'i renklerine bağladığını açıkladı.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Portekiz'in Nacional takımından transfer edildiği belirtildi.

Ramirez'in ülkesindeki Estudiantes de Merida Kulübünün altyapısında yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Estudiantes de Merida, Veracruz, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Atletico Morelia, Maritimo, Vitoria ve Nacional formaları giyen Ramirez, Venezuela A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle dikkati çeken Ramirez, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Jesus Ramirez. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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