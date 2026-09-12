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Çorum FK, Samsunspor'a gol oldu yağdı

Çorum FK, Samsunspor'a gol oldu yağdı

12.09.2026 19:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Çorum FK, Samsunspor'a gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 5-1'lik skorla kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 71. dakikalarda Jesus Ramirez, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder ile 69. dakikada Alexandros Kyziridis kaydetti.

Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 5. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 7'ye yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

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