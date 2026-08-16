Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik mesajı: 'Bu muhtemelen son yılım'

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik mesajı: 'Bu muhtemelen son yılım'

16.08.2026 18:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik mesajı: 'Bu muhtemelen son yılım'

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda emeklilik hakkında konuştu.

Portekizli yıldız, bu sezonun futboldaki son yılı olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Ronaldo, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Image

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yıldız futbolcunun şu anda formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Ronaldo, kariyerinde; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.

Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri boyunca 824 kez ağları havalandırdı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 233 maçta 146 kez gol sevinci yaşadı.

İlgili Konular: #emeklilik #cristiano ronaldo #al nassr

İlgili Haberler

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde üçte üç yaptı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup etti.
Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj
Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçı için bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü sahasında Lyon'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler maçın hazırlıklarına başladı.