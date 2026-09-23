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Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sorusuna yanıt: Portekizli yıldız tarih verdi!

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sorusuna yanıt: Portekizli yıldız tarih verdi!

23.09.2026 20:47:00
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Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sorusuna yanıt: Portekizli yıldız tarih verdi!

Portekiz'in 41 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Galler karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ronaldo, kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruya, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir" yanıtını verdi.
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Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz'in Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak" dedi.

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"BU SON YILIM OLABİLİR"

Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için, "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum" bilgisini verdi.

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

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