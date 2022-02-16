Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu, United kazandı
Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Brighton'u 2-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra üç puanı almayı başardı.
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Brighton'u ağırladı.
Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı ve üç puanı almayı başardı.
Maçın ilk yarısı golsüz geçerken sessizliği bozan isim 51. dakikada McTominay'ın asistinde Cristiano Ronaldo oldu. Cristiano'nun golünden 3 dakika sonra 54'te Brighton'dan Dunk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda Manchester United oyunun hakimiyetini kaybetmeden galibiyete giderken 90+7'de Bruno Fernandes farkı ikiye çıkardı ve maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.
Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.
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