Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu, United kazandı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 01:55

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Brighton'u ağırladı.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı ve üç puanı almayı başardı.

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken sessizliği bozan isim 51. dakikada McTominay'ın asistinde Cristiano Ronaldo oldu. Cristiano'nun golünden 3 dakika sonra 54'te Brighton'dan Dunk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda Manchester United oyunun hakimiyetini kaybetmeden galibiyete giderken 90+7'de Bruno Fernandes farkı ikiye çıkardı ve maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.

Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.