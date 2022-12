Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Herkes kutlamada, o soyunma odasında...

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İsviçre’yi 6-1’lik skorla deviren Portekiz çeyrek final biletini aldı. Bütün takım maçın ardından kutlama yaparken, Cristiano Ronaldo tek başına soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçtan önce Portekiz’de yapılan ankette, binlerce kişi Ronaldo’nun İsviçre maçına yedek başlaması yönünde oy kullanırken, Teknik Direktör Fernando Santos da 37 yaşındaki futbolcuyu maça “taktiksel nedenlerle” kulübede başlattı.

Ronaldo’nun oyuna girdiği 73. dakikaya kadar skoru 5-1 yapan Portekiz, EURO 2008’den bu yana ilk kez tecrübeli futbolcunun ilk 11’de olmadığı bir maçta sahaya çıktı.

Taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Ronaldo, diğer takım arkadaşları kutlama yaparken soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan, Ronaldo’nun yedek kalmasını “taktiksel nedenler” olarak açıklayan Teknik Direktör Santos’un, tecrübeli futbolcunun Güney Kore maçında oyundan alınırken sergilediği tavırdan hoşlanmadığı ve bu nedenle yedek bıraktığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO